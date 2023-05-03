В Иркутске водитель иномарки сбил двух первоклассниц

В Иркутске водитель автомобиля Lexus RX-350 сбил двух первоклассниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Госавтоинспекция города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что произошло ДТП 2 мая после окончания первой смены в школе. Иномарка ехала на запрещающий сигнал светофора, пытаясь как можно быстрее проехать перекресток.

Девочек после аварии доставили в травмпункт. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

2 мая в Красноярске подросток на самокате попал под автомобиль. Он двигался на электросамокате по тротуару, но решил пересечь проезжую часть, не сойдя с самоката. Его госпитализировали с травмами.