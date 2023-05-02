Подростка на самокате сбил автомобиль в Красноярске

В Красноярске подросток на самокате попал под автомобиль. Его госпитализировали с травмами.

Инцидент произошел 1 мая в проезде имени газеты «Красноярский рабочий». Подросток двигался на электросамокате по тротуару, но решил пересечь проезжую часть, не сойдя с самоката.

В этот момент водитель Mazda не успел затормозить при неожиданно появившемся подростке и сбил его, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что в Госдуме хотят обязать владельцев электросамокатов и моноколес их регистрировать. Также предлагается ужесточить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности. Хозяин транспортного средства должен поставить его на учет и получить регистрационные знаки в течение 10 дней после приобретения. Владельцев электросамокатов и моноколес обяжут соблюдать установленные ПДД.