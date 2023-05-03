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Владислав Третьяк назвал необычным прошедший сезон КХЛ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Прошедший сезон КХЛ был необычным, потому что прошел почти без перерывов. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Известиям».

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«Очень необычный был сезон, потому что прошел почти без перерывов. Это очень сложно. Сколько провалов было — никто не избежал спадов по ходу чемпионата. И у «Ак Барса» они были, и у «Динамо», и у «Авангарда». У ЦСКА был целый каскад неудачных матчей. Потому что люди уставали. И травмы были постоянные», — сказал он.

Третьяк отметил, что раньше было четыре перерыва, чтобы хоккеисты могли восстановиться. Однако «сегодня времени на это нет», из-за чего подравнялись команды.

Кроме того, заслуженный тренер России назвал прошедший финал Кубка Гагарина одним из лучших. Он отметил, что от финального матча остался в восторге.

«От финального матча я, как профессионал, который многое видел, просто в восторге. Получил колоссальное удовольствие, порадовался и за «Ак Барс», и за ЦСКА, потому что был интересный эмоциональный хоккей», — объяснил Третьяк.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Даже жена в восторге от седьмой игры финала Кубка Гагарина»

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