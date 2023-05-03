Патрушев спрогнозировал полную потерю лесов для Европы

Возобновляемые источники энергии, на которые делают ставку на Западе, не смогут полностью заместить ядерную энергетику. В попытках найти альтернативу Европа в скором времени может вообще лишиться леса. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«За последние 20 лет Европа уже потеряла четверть всех своих лесов из-за увеличения заготовок, поскольку 60% возобновляемой энергии производится за счет биомассы, почти половину из которой дают леса. Такими темпами Европа останется вообще без лесов», — заявил секретарь Совбеза РФ.

При этом ядерная энергетика — не просто надежный источник электроэнергии, но и один из самых экологически чистых способов генерации, заметил Патрушев.

«Оседлав экологическую повестку, еврочиновники категорически игнорируют доводы профессиональных экологов о пользе сотрудничества с Россией в области энергетики», — подытожил он.

В интервью Николай Патрушев также рассказал о том, что сокращение генерирующих мощностей в Европе, в частности, в Германии негативно сказывается на экономике энергоемкого производства.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Патрушева «Известиям»:

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