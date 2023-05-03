Мошенники начали создавать фейковые Telegram-каналы, которые якобы дают доступ к нейросети «Сбера» — GigaChat, сообщили «Известиям» в компании R-Vision. Киберпреступники создают точную копию закрытого оригинального ресурса, беря оттуда информацию.

«Тема чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) сегодня достаточно популярна, а GigaGhat от «Сбера» пока запущен только в тестовом режиме и, соответственно, доступен лишь небольшому кругу людей. Поэтому повышенный интерес — вполне логичное явление», — рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

Использование актуальной повестки, в свою очередь, — отличная приманка для различного рода фишинговых атак. Создание подобных каналов может быть примером классической мошеннической схемы, добавил эксперт.

В пресс-службе «Сбера» отметили, что отслеживают появление подобных Telegram-каналов и принимают меры по их блокировке.

«Обращаем внимание, что в наших публичных коммуникациях фигурирует ссылка на официальный закрытый чат. Мы призываем доверять только официальным источникам информации», — сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время в официальном сообществе GigaChat более 200 тыс. подписчиков, а в поддельных — около 2 тыс. Наиболее невинный сценарий использования фейковых каналов на волне хайпа — привлечение трафика в сторонние сообщества с последующей продажей рекламы, предупредил эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Истинный бот: мошенники используют хайп вокруг GigaChat для фишинга