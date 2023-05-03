Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили об обратном эффекте санкций против РФ
Происшествия
Украинские боевики обстреляли натовскими снарядами село Сладкое в ДНР
Общество
Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму
Происшествия
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края
Общество
Три человека погибли в результате пожара в Балашихе
Общество
Прокуратура поставила на контроль расследование пожара в Балашихе
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Общество
Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом
Мир
США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае нападения
Общество
В Крыму на месте нацлагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер
Экономика
В РФ хотят массово возводить арендные фермы
Культура
Актер Павел Прилучный в третий раз стал отцом
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду

Мошенники используют хайп вокруг GigaChat для фишинга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники начали создавать фейковые Telegram-каналы, которые якобы дают доступ к нейросети «Сбера» — GigaChat, сообщили «Известиям» в компании R-Vision. Киберпреступники создают точную копию закрытого оригинального ресурса, беря оттуда информацию.

Интимный запрос: в Сети появился новый способ кражи аккаунтов в Telegram
Как мошенники используют интерес людей к поиску пикантных фотографий

«Тема чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ) сегодня достаточно популярна, а GigaGhat от «Сбера» пока запущен только в тестовом режиме и, соответственно, доступен лишь небольшому кругу людей. Поэтому повышенный интерес — вполне логичное явление», — рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

Использование актуальной повестки, в свою очередь, — отличная приманка для различного рода фишинговых атак. Создание подобных каналов может быть примером классической мошеннической схемы, добавил эксперт.

В пресс-службе «Сбера» отметили, что отслеживают появление подобных Telegram-каналов и принимают меры по их блокировке.

«Обращаем внимание, что в наших публичных коммуникациях фигурирует ссылка на официальный закрытый чат. Мы призываем доверять только официальным источникам информации», — сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время в официальном сообществе GigaChat более 200 тыс. подписчиков, а в поддельных — около 2 тыс. Наиболее невинный сценарий использования фейковых каналов на волне хайпа — привлечение трафика в сторонние сообщества с последующей продажей рекламы, предупредил эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Истинный бот: мошенники используют хайп вокруг GigaChat для фишинга

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023