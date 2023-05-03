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Польская правозащитница рассказала о продаже украинских детей в Европу

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Детей из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать, о чем в беседе с «Известиями» в среду, 3 мая, рассказала польская правозащитница Иоанна Пахвицевич.

Женщина подчеркнула, что занимается этой темой давно. И с начала спецоперации по защите Донбасса она уже знала, что такие ситуации будут и что их периодичность прогрессирует.

«Мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. <…> Испании этот детский дом продали. Я имею в виду именно 85 детей из детского дома», — рассказала Пахвицевич.

По словам правозащитницы, это лишь очередное доказательство, что продажа детей в европейском регионе процветает. Он также объяснила, что в Европе и Великобритании разработана специальная система, которая позволяет забрать ребенка из семьи под прикрытием принципа защиты прав детей. Речь о ювенальной юстиции, указала Пахвицевич.

«Забирают детей из семей, потом там начинается весь процесс, как и откуда деньги получают: на адвокатов, на социальные службы, которые забирают детей. Они получают себе каждый за то, что они заботятся об этих детях. Ну и вот так это работает», — пояснила собеседница, подчеркнув, что схема охватила в том числе детей украинских беженцев.

17 апреля Daily Mail сообщило, что жители Великобритании призвали правительство тщательнее проверять биографии украинских беженцев. Такое решение они приняли после краж и обмана со стороны «гостей». Пострадавшие создают онлайн-сообщества, где делятся своими историями. Но в то же время участники подобных групп не отрицают, что множество украинцев нуждаются в поддержке.

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25 февраля сообщалось, что некоторых украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. Британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняют их в кредитную кабалу.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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