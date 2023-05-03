Николай Патрушев назвал самое безопасное место на земле

Самым безопасным местом на Земле, в случае извержения американского спящего вулкана Йеллоустоун, станет Восточная Европа и Сибирь. Именно поэтому Запад стремится завладеть Хартлендом. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Если он (Йеллоустоунский вулкан. — Ред.) проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год», — заявил Патрушев.

Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты.

По его словам, необходимо усиливать научные исследования в области вулканологии и взаимодействовать по этим вопросам надо Западу и России.

«Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом», — заметил секретарь Совбеза РФ.

Он также рассказал в интервью о том, что Запад последовательно усиливает политическое, военное и экономическое давление на Россию. Кроме того, западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, чтобы внушить страх россиянам и подорвать конституционные устои РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Патрушева «Известиям»:

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