Стилист посчитала стоимость гардеробов Самойловой и Бородиной

Гардеробы телеведущей Ксении Бородиной и блогера Оксаны Самойловой можно оценить в миллионы рублей. Об этом в среду, 3 мая, «Известиям» рассказала стилист Элина Кузнецова.

По словам эксперта, у Бородиной в коллекции есть несколько сумочек Versace — их стоимость может варьироваться от 250 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от фурнитуры. Также в гардеробе у телеведущей имеются и сумки Prada, которые стоят еще дороже — цена за такой аксессуар может достигать 5 млн рублей.

«Касательно обуви Pradа тоже самое могу сказать — это не самая дешевая обувь и, насколько я знаю, у Ксюши, у Оксаны, такой обуви не по одной паре», — добавила Кузнецова.

Как рассказала стилист, Бородина также носит довольно дорогостоящую бижутерию TOUS — стоимость пары сережек от этого бренда начинается от €100. Отдельно она отметила одежду от российских дизайнеров, ведь цена за одну только рубашку превышает 50 тыс. рублей, а гардеробы Ксении и Оксаны содержат большое количество таких элементов.

«Если девушки могут себе позволить покупать такие дорогие вещи, украшения, аксессуары — это значит денежки явно там есть, и на оплату налогов там абсолютно точно должно хватать», — резюмировала Кузнецова.

2 мая операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой были приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Речь идет о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая подтвердила сообщения о блокировке счетов блогеров из-за неуплаты налогов.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Известиями» заявил, что блокировка операций по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой, скорее всего, связана не с неуплатой налогов, а с тем, что она не подала налоговую декларацию. Как обратил внимание Хаминский, счета самой Самойловой как физического лица и индивидуального предпринимателя не заблокированы. А претензии к двум названным юридическим лицам совсем иные, чем были предъявлены блогерам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и Александре Митрошиной.