Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму
Искажение истории со стороны Запада началось еще до окончания Второй мировой войны. Теперь же там пытаются приравнять фашизм к коммунизму. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Уже на ранних этапах конфликта в Англии пытались издать сборник фальшивых документов для того, чтобы возложить на Советский Союз основную вину за развязывание войны в Европе. Современные специалисты по подтасовке фактов без зазрения совести норовят приравнять агрессивную идеологию фашистской Германии к коммунистическим идеям СССР, а по факту используют штампы своих предшественников», — заявил Патрушев.
Он добавил, что представители «англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера».
«Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди», — отметил секретарь Совбеза РФ.
По его словам, Россия остается костью в горле для Запада, а расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер. Все кампании против нашей страны, считает Патрушев, направлены на устранение России как главной политической силы Евразии.
Также Николай Патрушев рассказал о замалчивании роли России в победе над фашизмом, западных теориях экономического доминирования и подчинении США Европы.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Патрушева «Известиям»:
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