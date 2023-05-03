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Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Искажение истории со стороны Запада началось еще до окончания Второй мировой войны. Теперь же там пытаются приравнять фашизм к коммунизму. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Уже на ранних этапах конфликта в Англии пытались издать сборник фальшивых документов для того, чтобы возложить на Советский Союз основную вину за развязывание войны в Европе. Современные специалисты по подтасовке фактов без зазрения совести норовят приравнять агрессивную идеологию фашистской Германии к коммунистическим идеям СССР, а по факту используют штампы своих предшественников», — заявил Патрушев.

Он добавил, что представители «англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера».

«Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди», — отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, Россия остается костью в горле для Запада, а расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер. Все кампании против нашей страны, считает Патрушев, направлены на устранение России как главной политической силы Евразии.

Также Николай Патрушев рассказал о замалчивании роли России в победе над фашизмом, западных теориях экономического доминирования и подчинении США Европы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Патрушева «Известиям»:

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