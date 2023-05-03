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Эксперты перечислили популярные ошибки при мариновании мяса для шашлыка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вкус шашлыков во многом зависит от состава и качества маринада, в котором лежало мясо. Об этом заявили опрошенные «Ридус» эксперты во вторник, 2 мая.

Как отмечается, если не допускать определенных ошибок при мариновании мяса, шашлыки будут намного вкуснее, сочнее и нежнее. Так, нередко маринад портят специи, обладающие слабым вкусом.

Для усиления вкуса специй рекомендуется слегка обжарить их на сухой сковороде, а затем измельчить. При добавлении в маринад чеснока и свежих трав их также стоит измельчить или раздавить, чтобы они дали сок. Для того, чтобы шашлык получился удачным, стоит дать мясу время после замачивания в маринаде — от 30 минут до двух-трех часов. По мнению экспертов, мясо нужно нарезать небольшими кусками: так они быстрее замаринуются и хорошо впитают вкус и запах приправ.

Не стоит перебарщивать с солью, иначе мясо получится сухим и жестким. Соль способна вытягивать влагу из ингредиентов. Лучше добавить больше соли во время приготовления блюда и оставить ее на обеденном столе. Эксперты подчеркнули, что маринад должен полностью покрывать мясо, потому стоит рассчитывать его количество, исходя из количества мяса.

Кроме того, специалисты предостерегли от смелых кулинарных экспериментов. Так, например, популярный маринад из киви может превратить мясо в «красную кашу», а некоторые специи оттеняют вкус свинины, баранины и курицы резким привкусом или запахом. Вследствие чего, рекомендуется обращаться к проверенным рецептам.

С луком или уксусом: как приготовить вкусный шашлык
В ожидании майских праздников россияне запасаются мясом и мангалами

Ранее 2 мая врач-эндокринолог Анна Кривошеева в беседе с Life.ru посоветовала делать шашлык из нежирного мяса, чтобы не навредить здоровью. Подойдет мясо курицы, индейки, кролика, постная говядина, телятина, свинина и баранина. По ее словам, перед приготовлением мясо нужно обязательно мариновать, причем не менее получаса. Это поможет снизить количество канцерогенов. Замачивать шашлык лучше в вине, уксусе, цитрусовом соке или соевом соусе, сообщает телеканал «360».

30 апреля специалист Максим Соколов в беседе с RT посоветовал жарить шашлык из баранины и свинины на дровах из березы и липы. По его словам, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев.

Также 30 апреля врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» предупредила о рисках пищевых отравлений на майские праздники. По ее словам, стоит ответственно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыков. Мясо лучше покупать и мариновать самостоятельно, лучше избегать покупок на стихийных рынках. Отравлением может быть чревато и плохо пропекшееся мясо. Лучше брать для приготовления небольшие куски курицы, а вот свинина готовится дольше, пишет сайт kp.ru.

В этот же день эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупредила о риске отравления шашлыком в майонезе. По ее словам, майонез не содержит природных консервантов, как вино или уксус, поэтому может испортиться быстрее.

28 апреля замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов напомнил, что на своей территории человек может пользоваться мангалом, а на территории общего пользования органы местного самоуправления могут запретить это делать. Между тем, если не вводится особый противопожарный режим, во многих парках сделаны зоны для установки барбекю, мангалов. В столице таких площадок более 200, они в основном бесплатные и поэтому почти всегда заняты. Такие зоны есть в большинстве городских парков и скверов, отмечает телеканал «Звезда».

24 апреля россиянам разрешили жарить шашлыки в городских парках. Официальный представитель МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности. Он отметил, что в некоторых местах может быть введен особый противопожарный режим, тогда шашлык там жарить будет нельзя, пишет НСН.

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