В ФРГ высказались за введение в строй рабочей нитки СП-2
Германии следовало бы запустить рабочую нитку «Северного потока-2» на переходный период. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые»).
«Мы нуждаемся в газе на переходный период. Крайне важно расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы добиться независимости от ископаемого топлива. Но на это потребуется время. Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая всё еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным», — отметил депутат.
Кроме того, по словам немецкого политика, преимущества у российского газа есть и с экологической точки зрения. Однако, по словам Клауса Эрнста, правительство ФРГ не пойдет на этот шаг, пока продолжаются боевые действия.
В интервью «Известиям» депутат также высказался за подключение Москвы к расследованиям взрывов на СП и оценил ущерб от санкций против РФ для немецкой экономики.
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