Офис телеканала Fox в американском Мемфисе эвакуировали из-за стрелка

Офис телеканала Fox в городе Мемфис эвакуировали из-за стрелка. Об этом сообщает Fox News во вторник, 2 мая.

Как уточняется, некий мужчина подошел к сотруднику телеканала, показал оружие, после чего выстрелил в сторону центрального входа из винтовки. Далее он зашел в кафе, забаррикадировался и начал вести прямую трансляцию в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Сотрудников телеканала эвакуировали из здания на полчаса, в результате инцидента никто не пострадал. По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого. Отмечается, что родители мужчины позвонили на станцию ​​Fox 13 и сказали, что их сын переживает приступ психического расстройства.

Ранее, 8 апреля, три человека были ранены в торговом центре Christiana Mall в американском штате Делавэр. По данным правоохранителей штата, стрельба началась, когда несколько подозреваемых вступили в перепалку по крайней мере с одним из пострадавших.

2 апреля не менее трех человек погибли и трое были ранены в результате стрельбы в баре в американском городе Оклахома-Сити (штат Оклахома). Обстоятельства происшествия на момент отчета полиции были неясны.