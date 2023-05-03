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Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников США

Американский генерал Милли: США уже тестируют боевые беспилотники на воде и в воздухе
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski
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Американские военные экспериментируют с боевыми беспилотными надводными и подводными аппаратами, а также в скором времени планируют увеличить процент роботизированной наземной техники. Об этом во вторник, 2 мая, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Мы проводим эксперименты с современными истребителями или бомбардировщиками, которые будут практически беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и сухопутные войска — очень большой процент из них будет беспилотным. Так что робототехника очень, очень быстро проникает во все вооруженные силы, гораздо быстрее, чем люди могут подумать», — рассказал он в интервью Foreign Affairs.

Милли добавил, что искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой в ближайшее время станут доминирующим фактором в ведении боевых действий. По его мнению, страны, обладающие такими технологиями, будут иметь решающее преимущество.

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28 апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Гилдей рассказал, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин. Американские власти также намерены оснастить их ракетными установками, которые обеспечат боеприпасам под водой дальность полета и скорость.

Президент России Владимир Путин 27 апреля отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников. Российский лидер призвал обратить внимание на необходимость поддержки отечественных разработчиков в сфере беспилотной авиации в ходе беседы с представителями компаний по производству дронов.

14 апреля американские военные провели успешные испытания прототипа лазерной системы противоракетной обороны ближнего действия, которая предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

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