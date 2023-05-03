Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников США
Американские военные экспериментируют с боевыми беспилотными надводными и подводными аппаратами, а также в скором времени планируют увеличить процент роботизированной наземной техники. Об этом во вторник, 2 мая, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
«Мы проводим эксперименты с современными истребителями или бомбардировщиками, которые будут практически беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и сухопутные войска — очень большой процент из них будет беспилотным. Так что робототехника очень, очень быстро проникает во все вооруженные силы, гораздо быстрее, чем люди могут подумать», — рассказал он в интервью Foreign Affairs.
Милли добавил, что искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой в ближайшее время станут доминирующим фактором в ведении боевых действий. По его мнению, страны, обладающие такими технологиями, будут иметь решающее преимущество.
28 апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Гилдей рассказал, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин. Американские власти также намерены оснастить их ракетными установками, которые обеспечат боеприпасам под водой дальность полета и скорость.
Президент России Владимир Путин 27 апреля отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников. Российский лидер призвал обратить внимание на необходимость поддержки отечественных разработчиков в сфере беспилотной авиации в ходе беседы с представителями компаний по производству дронов.
14 апреля американские военные провели успешные испытания прототипа лазерной системы противоракетной обороны ближнего действия, которая предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.