Шесть десятков аварийных строений снесли в Подмосковье с начала 2023 года

На территории Московской области с начала 2023 года снесли 60 строений, состояние которых было признано аварийным. Об этом сообщает региональный Главгосстройнадзор.

Речь идет о заброшенных зданиях и недостроях, а также многоквартирных домах, признанных аварийными. Всего строители демонтировали 20 жилых домов и 38 нежилых построек, еще два объекта — инженерные сети.

Наибольшее число ликвидировано в Сергиево-Посадском городском округе. Также в тройку лидеров входит Ступино, третье место разделили Егорьевск и Кашира, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ноябре прошлого года два аварийных многоквартирных дома снесли на территории города Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. О скорейшем сносе зданий местные жители просили через портал «Добродел».

В октябре сообщалось о сносе четырех аварийных многоквартирных домов в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.