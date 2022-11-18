Два аварийных дома ликвидировали в Орехово-Зуевском округе

Два аварийных многоквартирных дома снесли на территории города Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. О скорейшем сносе здания местные жители просили через портал «Добродел».

Двухэтажные дома были построены в 1938 и 1953 годы. Их расселили в 2021 году. В 2022 году подрядчик выполнил работы по подготовке строений, а затем дома были полностью ликвидированы. На текущий момент территории очищены от строительного мусора, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Администрация рассматривает вопрос об обустройстве на освободившейся территории зоны отдыха для горожан. Участок вынесен на голосование, при поддержке местных жителей территорию могут включить в программу «Формирование современной городской среды» на 2024–2025 годы.