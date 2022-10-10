Четыре аварийных дома снесли в подмосковном Хотьково

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья завершили снос четырех аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству.

Речь идет о строениях № 9, 12, 12а и 14а по улице Ломоносова. Рабочие снесли их и вывезли мусор, а образовавшуюся территорию разровняли.

Как рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, дома на Ломоносова были построены в 50-е и 60-е годы XX века. Их признали аварийными и внесли в перечень на снос. Жильцам предоставили новые квартиры по программе расселения.

Решение о дальнейшем использовании освободившихся участков будет принято с учетом мнения местных жителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За последние пять лет в Сергиево-Посадском горокруге выявили 207 незавершенных объектов и самостроев, а также аварийных домов. На сегодняшний день решения приняты и приведены в исполнение по 139 объектам, что составляет 67% от общего количества. Работы продолжаются.