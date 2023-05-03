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Диетолог опровергла вред употребления кефира на ночь

Диетолог Тихомирова: выпитый на ночь кефир не повысит риск развития преддиабетного состояния
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Кефир, выпитый на ночь, не приведет к повышению уровня сахара и инсулина в крови и, как следствие, преддиабетному состоянию. Воздержаться от употребления этого продукта на ночь стоит лишь людям с ожирением, рассказала «Известиям» 3 мая врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что кефир производится путем сквашивания молока, в которое добавляется специальная бактериальная культура (грибков или определенных бактерий).

«Изначально в обычном молоке (3,2 % жирности) содержится около 3 г белка, 3,2 г жира и около 4 г углеводов в виде молочного сахара — лактозы. Когда из молока производят кефир, то введенная бактериальная культура поедает лактозу, из-за чего в правильно приготовленном продукте ее остается очень мало. То есть если в молоке содержится 4 г лактозы, то в полученном кефире углеводов уже практически нет. Поэтому правильно сквашенный кефир — это почти безуглеводный продукт, который практически не поднимает уровень инсулина и сахара», — рассказала Тихомирова.

Таким образом, по ее словам, если человек с нормальной массой тела и правильным питанием будет выпивать перед сном кефир с небольшой жирностью (примерно 2,5%), то «ничего страшного не произойдет».

«Другое дело, когда мы говорим о людях с ожирением, у которых уже изначально повышен уровень инсулина и имеется инсулинорезистентность. Как правило, такие люди не следят за своим питанием и съедают за день большое количество калорий. В этом случае кефир, выпитый на ночь, усиливает общую большую калорийность рациона и приводит к лишнему весу», — подытожила диетолог.

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12 апреля врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что на ночь можно есть костный бульон, язык, орехи, яйца или авокадо. Нагружать желудок перед отходом ко сну не рекомендуется, поскольку метаболизм в этот период замедляется. Кроме того, организм будет тратить энергию на переваривание пищи, что может помешать полноценному отдыху.

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