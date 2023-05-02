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Онколог перечислил симптомы рака мозга

Онколог Борзяница: головные боли и нарушение зрения могут указывать на развитие рака мозга
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Рак головного мозга — это тяжелое онкологическое заболевание, которое развивается из клеток мозга или окружающих его тканей. О его первых симптомах, диагностике и лечении «Известиям» 2 мая рассказал врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница.

Он отметил, что рак мозга встречается достаточно редко — примерно в 1–2% случаев. Тем не менее для пациента именно этот тип опухоли может иметь самые серьезные последствия, поскольку мозг отвечает за речь, память, способность мыслить, моторные функции и другие.

«Большинство опухолей головного мозга не имеют каких-либо факторов риска и очень редко связаны с наследственностью. Единственным установленным фактором риска является воздействие ионизирующего излучения. К сожалению, защититься на 100% от него нельзя, но можно следить за собой и тем самым повысить вероятность обнаружить болезнь на ранней стадии, когда шансы на благоприятный прогноз более высоки», — рассказал Борзяница.

При этом, он обратил внимание на то, что рак головного мозга, так же как и другие злокачественные опухоли, на начальных этапах протекает бессимптомно. Зачастую его обнаруживают либо случайно, при каких-то других обследованиях, либо на поздних стадиях. К характерным симптомам развития опухоли мозга он отнес головные боли, судороги, неврологические нарушения, нарушения речи, слабость в конечностях, нарушение зрения, проблемы с памятью.

«Но стоит напомнить, что эти симптомы не являются специфическими и могут свидетельствовать о других заболеваниях, не связанных с онкологией. Поэтому всегда надо проходить полное обследование, чтобы исключить злокачественную опухоль», — отметил онколог.

Он рассказал, что для диагностики данного заболевания используется КТ, МРТ, а в некоторых случаях — ПЭТ-КТ. Также проводится биопсия, которая позволяет поставить наиболее точный диагноз.

«В последние годы в лечении рака головного мозга, так же, как и многих других онкологических заболеваний, удалось добиться значительного прогресса. Для этого используются такие методы, как хирургическая операция, лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия. Методы лечения выбирает врач-онколог индивидуально, в зависимости от стадии заболевания, состояния здоровья пациента и типа опухоли», — подчеркнул онколог.

В заключение он добавил, что сейчас возможности медицины позволяют помочь даже тем пациентам, которые еще 10–20 лет назад считались безнадежными.

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13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.

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