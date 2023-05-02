Машков рассказал о планах участвовать в «Бессмертном полку» на автомобиле

Народный артист России Владимир Машков рассказал во вторник, 2 мая, что в этом году он присоединится к акции «Бессмертный полк» на автомобиле.

Он призвал россиян размещать портреты своих героев на машинах. Также актер предложил брать для участия в акции ретроавтомобили.

«Выезжайте в эти праздничные дни на улицы города. Пусть все увидят ваших героев», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

В этом году традиционного очного шествия в России не будет, акция пройдет в смешанном формате — и онлайн, и офлайн. Один из предложенных форматов — «Бессмертный полк» для автомобилистов.

4 мая акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех российских школах, передает RT. Учебный день должен будет начинаться с торжественной линейки по случаю предстоящей 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне, уточняет НСН.