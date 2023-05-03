Знай меры: на головное предприятие Grow Food пожаловались в прокуратуру

Нарушения санитарных норм, дезинфекции производственных помещений и хранения продукции в головной компании Grow Food в Санкт-Петербурге стали причиной обращения Роспотребнадзора в прокуратуру , выяснили «Известия». Ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело после массового отравления едой, произведенной этой компанией. В Союзе потребителей России и в Общественной потребительской инициативе считают необходимым возобновить внеплановые проверки бизнеса из-за нарушений санитарного законодательства.

С патогенной микрофлорой

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе предприятий компании — производителя готовой еды Grow Food в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило главе организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олегу Павлову. С документом ознакомились «Известия». Общественник ранее предложил провести проверку всех предприятий по изготовлению готовой еды после массового отравления людей в Ростове-на-Дону в феврале . Тогда у 50 человек, которые питались продукцией этой компании, диагностировали острый гастроэнтерит. Позже число пострадавших увеличилось до 70.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в марте принято участие в проверках в отношении ООО «ГФ Фудхолдинг», осуществляющего деятельность по производству готовых наборов продуктов питания Grow Food, и ООО «ГФ Трейд» по месту хранения кулинарной продукции торговой марки Grow Food », — говорится в документе.

В нем указывается, что в ходе проверок выявили целый ряд нарушений .

Справка «Известий» Grow Food —один из крупнейших сервисов по доставке готовой еды — был основан в 2015 году в Санкт-Петербурге, писали ранее СМИ. По данным СПАРК, в России он представлен юрлицом ООО «ГФ Трейд», которое подконтрольно кипрскому офшору «Винда лимитед». Основные акционеры компании — Даниэль Гальпер, Павел Паскарь и венчурный фонд Add Venture. В 2022 году ее прибыль составила 1,27 млрд рублей, сообщало РБК. Офшор «Винда лимитед» — учредитель созданного в 2018 году ООО «ГФ Фудхолдинг».

«Выявлены факты нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования в части организации производственного контроля, дезинфекции производственных помещений, хранения продукции, прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников », — отмечает Роспотребнадзор в письме.

Ведомство сообщает, что управление по Санкт-Петербургу направило выводы по итогам проверки в прокуратуру Колпинского и Московского районов города . Кроме того, в ответе говорится о результатах расследования и внеплановой проверке предприятий готовой еды Good Food ИП «Кухарев» в Ростове-на Дону .

«По результатам лабораторных исследований в кулинарной продукции, полуфабрикатах было обнаружено несоответствие требованиям действующего законодательства по микробиологическим показателям, в том числе обнаружена патогенная микрофлора », — говорится в документе Роспотребнадзора.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В настоящее время служба уже подала один иск в суд о признании действий предприятий в Ростове-на-Дону противоправными , следует из письма. Кроме того, ведомство активно оказывает правовую помощь в подготовке проекта претензии 147 потребителям, которым причинен имущественный и моральный вред . Одновременно Управление Роспотребнадзора по Ростовской области планирует подачу коллективного иска, в случае если требования пострадавших не будут удовлетворены в досудебном порядке , отмечает служба.

«Известия» направили запрос в Grow Food. Также редакция обратилась в Роспотребнадзор и в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Не хотели отравить

Проверка показала системную проблему у предприятий, которые работают под маркой Grow Food , заявил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

— Мы уверены, что объем, масштаб и тяжесть выявленных нарушений очень серьезные, — отметил он.

По его словам, причиной такого положения дел мог стать мораторий на внеплановые проверки бизнеса, который в условиях санкций и непростой экономической ситуации старается на всем экономить .

— Минимизируют издержки на персонале, на качестве продуктов, на приготовлении . Но всё это, к сожалению, приводит к тяжелым последствиям. Это подтверждает то, что все инициированные нами проверки выявили серьезные и массовые нарушения, — пояснил он.

Это мнение отчасти разделяет и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck

— Думаю, что мораторий на проверки неправомерен. Если у нас есть обязательные требования, но нет возможности проверять их соблюдение, то считайте, что проку от них никакого . Другое дело, что никакой производитель не будет умышленно кого-то отравлять, так как это в любом случае для него чревато проблемами, — отметил эксперт.

По его словам, в этом плане санитарное благополучие должны защищать органы власти, а качество работы компаний общепита должно влиять на мнение потребителей .

— В этом плане считаю важным перенять практику нью-йоркской санитарной службы, которая обязала все кафе, рестораны, фастфуды на входе выставлять значок одной из трех букв: А, В или С. Они означают оценку их работы санитарным управлением города , — отметил Петр Шелищ.

Он добавил, что потребителям сразу понятно, у каких компаний всё хорошо (А) и где можно питаться, а где всё плохо и куда люди, как правило, не идут (С) .