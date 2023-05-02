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Николай Патрушев рассказал о борьбе Запада с российским народом

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, навязывая нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе, не покладая рук, трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. <...> Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», — заявил Патрушев.

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Он рассказал о том, как американские фонды пишут якобы научные работы о том, как поддерживать нестабильную обстановку в соседних с Россией государствах и разжигать внутрироссийский сепаратизм. Именно на это, по мнению экспертов США, работающих по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства, должна быть сделана ставка.

Оппоненты России привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью, добавил Николай Патрушев.

«Нам следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства, — сказал он. — Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу».

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По его словам, сейчас сразу несколько американских фондов активно знакомят элиту в Вашингтоне со своими научными работами о планах по расколу России.

Также Патрушев рассказал о замалчивании роли России в победе над фашизмом, западных теориях экономического доминирования и подчинении США Европы.

Полную версию интервью секретаря Совбеза читайте в ближайшее время на сайте iz.ru и в свежем номере газеты «Известия».

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