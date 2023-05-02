В Кремле назвали «взятыми с потолка» данные США о потерях ВС России

Данные США о том, что в последние месяцы Россия потеряла на Украине 100 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными, взяты с потолка. Об этом во вторник, 2 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне такую цифру озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на данные американской разведки, напоминает «Газета.Ru».

Однако, как указал Песков, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры.

«Они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентироваться на данные, которые публикует Министерство обороны России», — отметил Песков.

В последний раз Минобороны раскрывало данные о потерях российской армии в конце сентября 2022 года, тогда же озвучивались потери и украинской стороны, которые значительно превышали российские.

Уже 2 мая Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) только за прошедший месяц потеряли более 15 тыс. военнослужащих. Он подчеркнул, что, несмотря на помощь западных стран, противник продолжает нести потери по всей линии соприкосновения.

Также глава Минобороны рассказал, что за месяц российские военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

До этого, 1 апреля, глава Минобороны заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения российской группировки войск средствами поражения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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