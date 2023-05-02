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Шойгу заявил об уничтожении ВС РФ западного оружия на Украине

Шойгу: оружие Запада на Украине уничтожается российской армией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская армия продолжает ликвидировать вооружение, поставляемое Украине странами Запада. Об этом заявил во вторник, 2 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«За месяц наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что несмотря на помощь западных стран, противник продолжает нести потери по всей линии соприкосновения.

«Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — добавил министр.

Ранее, 4 апреля, глава Минобороны рассказал, что с начала 2023 года российскими войсками было поражено 14 пусковых установок HIMARS американского производства, 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Германии, Франции, Чехии и Польши.

Кроме того, российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, снабжение группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами и топливом.

Глава оборонного ведомства также отмечал, что поставки оружия Киеву только затягивают конфликт, а затем «возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире». В частности, министр указал, что передаваемое Киеву вооружение попадает на черный рынок и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана.

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До этого, 1 апреля, Шойгу заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения российской группировки войск средствами поражения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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