В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях

В Берлине во время традиционной первомайской демонстрации представителей левых организаций полиция арестовала около 70 человек. Об этом сообщила во вторник, 2 мая, газета Der Tagesspiegel.

По данным полиции, на утро вторника было задержано 67 человек, в том числе 58 мужчин и девять женщин. Всего в акции приняли участие около 12 тыс. человек.

«В прошлом году мы говорили о самом мирном мае за долгое время. Я могу повторить это заявление сегодня», — цитирует газета сенатора Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер.

Несмотря на заявления правоохранительных органов о том, что это была «самая мирная первомайская демонстрация в Берлине с 1987 года», в одном из районов германской столицы — Кройцберге — всё же был применен слезоточивый газ против демонстрантов.

В свою очередь начальник полиции Берлина Барбара Словик заявила на пресс-конференции, что этот инцидент будет «тщательно расследован».

Издание также сообщило о досрочном прекращении шествия. Когда организаторы закончили демонстрацию, они не сообщили об этом участникам. Таким образом, они были вытеснены в оцепленную зону между вокзалом и невралгическим пунктом около станции метро Котбуссер Тор.

Начальник полиции Словик прокомментировала, что это не было специально организованным «котлом».

Шествие началось в воскресенье в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

В прошлом году сообщалось, что на первомайских демонстрациях в Берлине, которые позже переросли в беспорядки, около 350 человек были задержаны.Манифестанты, по сведениям журналистов, забрасывали полицейских камнями, пиротехникой и бутылками. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики. Всего в шествиях в столице Германии приняли участие от 8 до 10 тыс. человек.

1 Мая в Германии, Австрии и части Швейцарии является праздничным выходным днем. Называется он «Tag der Arbeit (День труда)». В этот день с утра во многих больших городах проходят демонстрации и митинги. Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.