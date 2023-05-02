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Министр обороны Шойгу: потери ВСУ за апрель составили 15 тыс. человек

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в апреле более 15 тыс. человек, сообщил 2 мая министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал Шойгу.

Он также уточнил, что российские военнослужащие в апреле уничтожили восемь украинских самолетов, более 270 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 РСЗО, 225 орудий артиллерии и минометов.

Шойгу отметил, что действия Вооруженных сил России во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники. По словам министра, по сравнению с началом 2022 года объем закупок основных образцов вооружения возрос в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз.

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Ранее, 18 апреля, британский подполковник Стюарт Кроуфорд отмечал, что ВСУ станут легкой добычей для российских военных после того, как у них закончатся ракеты для систем противовоздушной обороны.

В начале апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ВСУ несут в ходе спецоперации ужасные потери. Однако Киев готов продолжать конфликт «до последнего» из граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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