Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух мужчин в Туле
Возбуждено уголовное дело об убийстве в Туле двух мужчин. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.
Дело расследуется по ч. 2 ст 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».
Тело 18-летнего мужчины обнаружили накануне, 1 мая, в одной из квартир на улице Металлургов в Туле. Под окнами квартиры было обнаружено тело второго погибшего. У двух мужчин на теле присутствовали признаки насильственной смерти.
В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, идет допрос соседей.
Также 1 мая житель Москвы из ревности нанес 17 ножевых ранений сожителю своей экс-возлюбленной. Тело жертвы было найдено в квартире дома в Путевом проезде.
Возбуждено уголовное дело, задержан 35-летний подозреваемый.