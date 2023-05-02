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Губернатор Архангельской области оценил введение льготной ипотеки на вторичку

Губернатор Архангельской области Цыбульский: льготная ипотека на вторичку может уменьшить отток населения из Арктики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Переход к адресным программам льготной ипотеки с параллельным расширением их действия на вторичный рынок напрямую повлияет на повышение уровня демографии и сокращение оттока населения из регионов Арктики, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом он рассказал «Известиям» 2 апреля, прокомментировав доклад главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля сообщила, что регулятор поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичную недвижимость.

«Многие россияне не хотят задерживаться в арктических регионах из-за дефицита там доступного и качественного жилья. Сейчас приобретать квартиру в ипотеку выгодно только в строящемся доме: это и невысокий первоначальный взнос, и платеж, и хорошая инвестиция для продажи. Но чем доступнее ипотека, тем дороже квадратный метр в новостройках. Эта проблема хорошо известна, особенно когда новостройки пока в дефиците. Поэтому льготная ипотека на вторичное жилье, на мой взгляд, своевременная и логичная мера», — сказал Цыбульский.

По его словам, расширение адресной льготной ипотеки позволит устранить ценовой дисбаланс между первичным и вторичным рынком и в результате сделает жилье более доступным.

«Но также понятно, что льготная ипотека должна быть именно адресной как по социальным группам, так и по регионам применения, потому что у всех регионов свои обстоятельства: перед кем-то стоит задача сократить отток населения, а у кого-то социальная инфраструктура не справляется с притоком новых жителей. В случае с арктическими регионами, я уверен, обсуждаемые меры позитивно повлияют на демографическую ситуацию и помогут сократить отток населения», — заключил губернатор.

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Накануне в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что за прошедший месяц большинство банков подняли ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,2–0,5%.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что, согласно данным ДОМ.РФ, россияне в этом году в 1,5 раза чаще стали интересоваться программой льготной ипотеки. В банки за январь-февраль (с 1 января по 2 марта) от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период 2022 года.

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