Банки начали поднимать ставки по ипотеке

За прошедший месяц большинство банков подняло ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,2–0,5%, рассказали «Известиям» 1 мая в федеральной компании «Этажи».

«С декабря 2022 года средние одобренные ставки по стандартным программам на вторичное жилье находились на уровне 11,4%, после пересмотра банками условий кредитования они выросли до 11,6%», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Также она отметила, что схожая ситуация со стандартными ставками на загородную недвижимость, где без учета льготных программ ставки выросли с 11,4% до 11,9%. Однако, если в сегменте загородной недвижимость есть хорошая альтернатива по кредитованию по льготным программам, на вторичном рынке такой альтернативы нет, добавила она.

По словам эксперта, при сроке кредитования 20 лет и первоначальном взносе 20% для сохранения размера ежемесячных платежей при росте ипотечной ставке даже всего на 0,2%, с 11,4% до 11,6%, дисконт при покупке вторичной недвижимости должен быть на уровне 8–9% от прежней цены.

«Скорее всего, снижение доступности ипотечных кредитов на вторичное жилье, с одной стороны приведет к тому, что потенциальные покупатели будут смотреть более дешевое жилье меньшей площади, а также новостройки и загородную недвижимость, на которые распространяются льготные программы», — подытожила Решетникова.

Ранее, 30 апреля, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что с 1 мая Центробанк РФ упразднит выдачу ипотеки по минимальным ставкам.

По его словам, это приведет к тому, что будет приостановлен рост цен на первичное жилье, хотя глобального удешевления недвижимости ждать не стоит.