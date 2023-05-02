В Коми проводят проверку после схода с рельсов трех вагонов
Три грузовых вагона сошли с рельсов во время маневровых работ на путях в Республике Коми. Проводится проверка в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.
ЧП произошло 24 апреля на путях, примыкающих к железнодорожной станции Ухта. Пострадавших и потери груза нет, отмечает ИА «Комиинформ».
Сосногорская транспортная прокуратура установит все обстоятельства и даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В конце декабря 2022 года в Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов локомотива и двух вагонов с углем. Инцидент произошел 3 декабря на 7494-м км пикета 1 на станции Магдагачи.