Дело возбудили по факту схода вагонов с углем с рельсов в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов локомотива и двух вагонов с углем. Об этом сообщает Восточное МСУ на транспорте СК России.

«По результатам проведения доследственной проверки по факту происшествия, произошедшего на Забайкальской железной дороге, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»), — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 3 декабря на 7494-м км пикета 1 на станции Магдагачи. С рельсов сошел локомотив и два грузовых вагона с углем, пишет ИА PriamurMedia.

Отмечается, что опрокидывания не случилось, но были повреждены стрелочный перевод, сам локомотив и вагоны, опоры линии электропередачи. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В середине ноября уголовное дело по факту схода трех грузовых вагонов с рельсов возбудили в Тюмени. Причиненный тогда ущерб тоже превысил 1 млн рублей.