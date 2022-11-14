Дело возбудили по факту схода вагонов с рельсов в Тюмени

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту схода трех грузовых вагонов с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел ночью 7 сентября текущего года на железнодорожной станции Утяшево. Во время проведения маневровых работ с путей сошли три вагоны с щебнем. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.

Как уточняет портал «Наш город» со ссылкой на данные Центрального МСУТ СКР, причиной случившегося могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Расследование продолжается.