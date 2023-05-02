Полиция накрыла мошенническую сеть баров в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция накрыла сеть из трех баров, в которых принуждали чрезмерно выпивших посетителей оплачивать завышенные во много раз счета, а иногда у них крали деньги с карт. Об этом во вторник, 2 мая, уведомил источник «Известий».

По информации следователей, 34-летний мужчина открыл заведения на Невском проспекте и на улицах Рубинштейна и Казанской, чтобы реализовывать обманную схему. Его соучастницами стали две девушки 21 и 23 лет, которые занимались консумацией. На улицах они искали состоятельных мужчин, исключая полицейских и журналистов, и приглашали в бары. Там, как рассказали потерпевшие, после употребления небольшой дозы спиртного мужчины быстро пьянели, теряли контроль над собой, а вместе с тем и память.

В полицию обратились девять мужчин, у которых в сумме списали порядка 1 млн рублей. Но, вероятно, число жертв выше.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и краже. Владельца баров и его сообщниц задержали, мужчину заключили под стражу, одна девушка находится под домашним арестом, вторую отпустили под подписку о невыезде.

19 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге на Думской улице в одном из баров, который закрыли после рейда следователей, была обнаружена подпольная вечеринка. О том, что бар продолжает работать, сообщили очевидцы.