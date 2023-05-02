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Премьера сериала «Операция «Неман» пройдет 7 мая на канале РЕН ТВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В преддверии Дня Победы телеканал РЕН ТВ покажет в воскресенье, 7 мая, в 19:00 пятисерийный военно-исторический сериал «Операция «Неман» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».

Действие разворачивается в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими военными Западной Белоруссии. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алехиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автор идеи — гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. Главные роли сыграли Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и другие.

«Операция «Неман» — это совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision.

Им дальше в лес: почему стоит ждать «Операцию «Неман»
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Закрытый показ шпионского боевика прошел 28 апреля в Москве.

В тот день кинокритик Николай Никулин рассказал «Известиям», что съемочные дни были напряженными: «Огромное количество пиротехники, массовых сцен, каскадерских трюков». Он подчеркнул, что сериал «отвечает запросу сегодняшнего дня на быстрое и занимательное кино».

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