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В Москве состоялся показ сериала РЕН ТВ «Операция «Неман»

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Фото: Wink
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В Москве 28 апреля прошел закрытый показ исторического шпионского боевика «Операция «Неман». Премьера сериала состоится на телеканале РЕН ТВ 7 мая. Своими впечатлениями о картине поделился в беседе с «Известиями» кинокритик Николай Никулин.

Сериал снят по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Он повествует о напряженной борьбе советской разведки против немецких агентов во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в 1944 году.

«Поэтому появляются и реальные исторические личности — например, Сталина в картине сыграл Леван Мсхиладзе. А роль главного злодея — немецкого агента Мищенко — в картине исполнил Алексей Кравченко», — отметил Никулин.

Продюсерами сериала выступили Андрей Тартаков, Алексей Пиманов и гендиректор канала «РЕН ТВ» Владимир Тюлин. Уточняется, что главной целью для режиссера Сергея Виноградова было сделать «современное, бойкое, зрелищное кино».

«Съемочные дни были в самом деле напряженными: огромное количество пиротехники, массовых сцен, каскадерских трюков. «Операция «Неман» отвечает запросу сегодняшнего дня на быстрое и занимательное кино», — считает кинокритик.

В заключение Никулин добавил, что поскольку сериал является экранизацией, то показанное может отличаться от написанного и быть подано с другого ракурса, например, как в этом случае, в виде приключенческого боевика.

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Сериал по мотивам «Момента истины» Богомолова куда сложнее, чем от него ждали

Ранее, 16 марта, стало известно, что сериал «Операция «Неман» получил две награды на кинофестивале ORIGINAL+. Одна статуэтка присуждена создателям сериала за симпатию СМИ. Еще одну проект получил за лучшую коллаборацию. Ее разделили каналы РЕН ТВ, «Звезда» и онлайн-кинотеатра Wink.

Днем ранее создатели «Операции «Неман» представили постер и трейлер пятисерийной военной драмы.

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