Самолеты с эвакуированными из Судана начали приземляться в Чкаловском

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с эвакуированными из Судана начали приземляться в подмосковном Чкаловском. Об этом во вторник, 2 мая, с места событий сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На данный момент посадку в аэропорту совершили два воздушных судна из четырех. Всего эвакуировано 203 человека. Как рассказал корреспондент, это граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

«После того как грузовой отсек откроется, к судну подойдут сотрудники диппредставительств и начнут процесс переписи прибывших граждан», — рассказал Сафиулин.

Командир воздушного судна Егор Пахомов рассказал, что в целях безопасности самолет произвел «афганский заход» на посадку.

Особенностью «афганского захода», разработанного во время военных действий в Афганистане, является быстрое снижение самолета по спирали, по минимальному радиусу. Так пилоты сокращают время пребывания в воздухе, снижая вероятность того, что самолет будет сбит.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.