«Известия» рассказали об уничтожении иностранной техники на авдеевском направлении

Российские войска взламывают украинскую оборону на авдеевском направлении. Боевые машины танкистов 1-го донецкого корпуса сменяют друг друга на огневых позициях, нанося удары по украинским националистам. «Известия» побывали в танковом батальоне 1-й Славянской бригады и увидели, как танкисты проводят огневые налеты с закрытых огневых позиций.

«Обстановка напряженная, как всегда, но продвигаемся. Работаем на данный момент с закрытых позиций. Бронетехника противника активно катается, но она обнаруживается, и мы по ней активно работаем. Мы дежурим всегда, всегда в готовности отработать по ним», — рассказал офицер-танкист Илья.

За день до этого его подразделение уничтожило финский БТР, находившийся на позициях боевиков. Замеченная в последнее время, всё сильнее проявляется тенденция к снижению использования противником противотанковых управляемых ракет, которые националисты массово применяли в начале спецоперации. Но одновременно с этим прибавляет в точности и скорости реакции артиллерия противника — именно она сейчас является одной из основных угроз.

В назначенное время первая трофейная 64-ка (советский танк Т-64, производившийся на Украине и являвшийся основным танком украинской армии) выходит на позицию. Между выстрелами довольно долгие промежутки: ребята получают корректировку и вносят поправки. На «работу» отведено 10 снарядов, после пятого необходимо отойти к пункту управления — вероятность обнаружения начинает расти.

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«Успех всегда достигается, когда работает танк»