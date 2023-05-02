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Объем наличных в обращении вырос на 0,5 трлн за два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2023 году объем наличных денег в обращении резко увеличился вопреки сезонности и достиг рекордных 16,7 трлн рублей по итогам марта. Показатель традиционно повысился в декабре и упал в январе, однако затем начал ускоренно расти. Только за февраль-март «кэша» стало больше на 510 млрд рублей, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия».

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В аналогичные периоды 2021-го, 2019-го и 2018-го (сравнивать с 2022-м и 2020-м нерелевантно из-за СВО и пандемии. — Ред.) объем живых денег в обращении по итогам марта оказывался ниже значения на начало года. Однако в этом году рост показателя за I квартал составил 343 млрд рублей.

Количество денег на руках к январю традиционно повышалось в преддверии новогодних и рождественских праздников, пояснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Однако в этом году за счет значительного увеличения спроса на наличные декабрьский скачек оказался почти не заметен. К 25 апреля 2023-го объем живых денег в обращении превысил 17 трлн рублей, подсчитал Алексей Войлуков. По его мнению, одна из основных причин такого роста и смены тенденции в этом году — это обеспечение рублями новых регионов. Для организации расчетов в этих субъектах РФ потребуется 900 млрд наличных, прогнозировал ранее президент АБР.

Экономическая интеграция новых регионов влияет на повышенный спрос на рубли, подтвердил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, экономическая и финансовая волатильность также способствуют увеличению спроса на наличные. При этом рост денежной массы для обеспечения новых регионов не должен привести к повышению уровня инфляции, так как вместе с деньгами прибавилось и население, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Оборотный эффект: объем наличных в РФ вырос на 0,5 трлн за два месяца

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