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Добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В России создадут цифровую систему геологических данных. Разработать финансово-экономическое обоснование такой меры первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поручил Роснедрам, Минцифре, Минфину и Минэкономразвития, следует из документа от 13 марта, с которым ознакомились «Известия».

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В документе указано, что финансирование создания системы будет концессионным, то есть на средства инвесторов. По словам источника «Известий» в госорганах, Валерий Сидоренко поручал проработать этот вопрос еще в декабре прошлого года, но Минфин выступил против выделения средств из бюджета. По оценке Роснедр, работа по оцифровке геологических данных и создание необходимой инфраструктуры обойдутся в 20 млрд рублей до 2025 года, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Мера облегчит добывающим компаниям доступ к данным о геологоразведке — ускорит работу по принятию решений о выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых, сократит время от момента открытия месторождений до начала их разработки, сказал «Известиям» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Представить в цифре: добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке

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