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Российский турист пострадал в Турции после падения на скалы с парашюта

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Фото: Gerçek Alanya
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В Турции российский турист во время одиночного полета с парашютом упал на скалы. Как сообщает портал Gerçek Alanya в понедельник, 1 мая, спасатели пытаются его эвакуировать с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел недалеко от крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. У пострадавшего несколько переломов, он с трудом разговаривает. Спасательные службы собираются доставить парашютиста в больницу Антальи на вертолете.

31 декабря прошлого года в Абхазии госпитализировали жительницу Ростова-на-Дону в тяжелом состоянии после падения со скалы. После падения в ущелье она была спасена сотрудницами МЧС.

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