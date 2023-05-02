Российский турист пострадал в Турции после падения на скалы с парашюта
В Турции российский турист во время одиночного полета с парашютом упал на скалы. Как сообщает портал Gerçek Alanya в понедельник, 1 мая, спасатели пытаются его эвакуировать с места происшествия.
Известно, что инцидент произошел недалеко от крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. У пострадавшего несколько переломов, он с трудом разговаривает. Спасательные службы собираются доставить парашютиста в больницу Антальи на вертолете.
31 декабря прошлого года в Абхазии госпитализировали жительницу Ростова-на-Дону в тяжелом состоянии после падения со скалы. После падения в ущелье она была спасена сотрудницами МЧС.