В Абхазии госпитализировали женщину после падения со скалы

Сотрудники МЧС по Абхазии госпитализировали жительницу Ростова-на-Дону в тяжелом состоянии после падения со скалы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 31 декабря в своем Telegram-канале.

«ЧП произошло в 14:30 мск. Спасатели извлекли упавшую из ущелья и доставили в районную больницу в тяжелом состоянии», — указано в сообщении.

Ранее, 26 сентября, спасатели обнаружили на Эльбрусе на высоте 5,3 тыс. м тело заблудившегося альпиниста из Москвы. Отмечается, что поисково-спасательные работы по поиску мужчины 1978 года рождения начались утром. Тогда спасателям поступило сообщение, что москвич пропал на высоте 4 тыс. м.