Спели — и Баста: Вакуленко помог подопечной, Киркоров — Чеботиной

Тэйлор Свифт пришла на помощь своему продюсеру, Джонни Гринвуд отправился на Восток, а Филипп Киркоров себя короновал. Все музыкальные новинки из нашего очередного обзора — яркие коллаборации. Порой весьма логичные, порой — совершенно неожиданные. Но это только лишний раз доказывает, что дружба не знает границ. Подробности — в «Известиях».

The National feat. Taylor Swift — The Alcott

Американская инди-группа The National выпустила новый альбом, а одновременно с ним — сингл The Alcott. И песня это, конечно, не привлекла бы широкого внимания, не согласись поучаствовать в ее записи Тэйлор Свифт. Дело в том, что один из основателей The National — Аарон Десснер, сопродюсер альбомов Folklore и Evermore (за первый из них он даже получил «Грэмми»). Помните хит Cardigan? Его рук дело. Видимо, в качестве жеста признательности и знака дружбы Тэйлор теперь спела на пластинке самого Десснера, и получилось нечто очень близкое к материалу вышеупомянутых лонгплеев. Мягкое фортепианное сопровождение с деликатной ритм-секцией и минимальной электроникой, лиричная мелодия в мажоре. The Alcott вполне могла бы стать бонус-треком на Evermore, и это не вызвало бы никакого диссонанса у слушателей. Однако стоит учитывать, что вокала Десснера (обаятельного, но не выдающегося) здесь куда больше, чем Свифт, да и сам материал не то, чтобы очень запоминающийся. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

Dudu Tassa & Jonny Greenwood — Ya Mughir al-Ghazala

Самый необычный и экстравагантный трек последних дней: Джонни Гринвуд сделал совместный альбом с израильским вокалистом Дуду Тасса. Диск Jarak Qaribak выйдет 9 июня, а пока музыканты предлагают оценить сингл Ya Mughir al-Ghazala. И это точно не то, что вы ждете от гитариста Radiohead и The Smile. Тасса — обладатель типично восточного мелизматического вокала, вызывающего в сознании европейского слушателя воспоминания о посещенных или увиденных по ТВ арабских странах. И рассмотреть в этой экзотике следы инди-рока довольно сложно. Но внимательный слушатель поймает моменты, когда гитарное сопровождение Гринвуда нет-нет, да и зайдет на «радиохедовскую» территорию — лишь только для того, чтобы снова соскользнуть с этой дорожки на аутентичное этническое звучание. И как тут не вспомнить эксперименты Джорджа Харрисона с Рави Шанкаром?

Филипп Киркоров и Люся Чеботина — Королева

Коллаборация недели: Филипп Киркоров спел с Люсей Чеботиной. Экс-супруг примадонны захотел погреться в молодых лучах «солнца Монако», а звезда поколения зумеров решила, что на одном хите далеко не уедешь, и попробовала сделать не менее навязчивый трек. Получилось? Вполне. Но едва ли об этом стоило подробно писать (на первый взгляд — попса попсой), если бы не самоирония, пропитывающая здесь каждую строчку и каждый мотив. Кстати, у бывшей жены Филиппа Бедросовича тоже была песня «Королева», и новая (песня, не жена) похожа на нее ритмом, но отличается всем остальным. Да и в центре внимания здесь вовсе не королева, а король.

«Ведь из принцессы королеву может сделать лишь король» — с неподражаемой интонацией поет Киркоров. И мы понимаем: «Цвет настроения синий» был не единственным метамодернистским ходом в карьере «его величества». Скептики, правда, могут усомниться, что спето все это не всерьез. Но когда слышишь строчку «На моем троне не говорил никто со мною в таком тоне», становится понятно: это так толсто, что становится уже тонко.

STRANIZA feat. Баста — Помни

И еще один громкий дуэт: Баста спел со своей протеже STRANIZA (Ксении Чумаченко) — участницей телепроекта «Песни», в рамках которого ее наставником стал как раз Вакуленко. Тогда же они впервые записались вдвоем: трек назывался «Не пара» и был типичным примером русского рэпа. Новая композиция решена совсем в ином духе. Нежный, ласкающий слух, но бесстрастный голос STRANIZA, атмосферная электроника, цепляющие мелодические «крючки».

Баста здесь появляется только в середине и скороговоркой читает текст, самый яркий куплет в котором — «И то, что было между нами / Словно новая крипта / Ничего не стоит, и навряд ли / Вверх пойдет кривая» (подумать только, рэперы заговорили о биткоинах). В общем, получился стильный поп-трек, которому участие Басты не особо-то и нужно. Но — кто ж спорит — внимание к не самой известной пока артистке оно привлечет. На то и расчет, видимо.

Ivan Grebenshchikov — The Endless Winter

Альбом пианиста Ивана Гребенщикова, записанный совместно с кларнетистом Аркадием Пикуновым, бас-гитаристом Игорем Мозгалёвым и ударником Пётром Талалаем, интересен не только изысканным, эстетским, а порой и диким звучанием фри-джаза. Необычна концепция. Первая часть диска — сюита Frozen Sun, демонстрирующая, по словам автора «сочетание «холодной» ритм-секции и экспрессивного саксофона, который и символизирует замороженное, или мертвое солнце внутри кажущейся бесконечной русской зимы». Вторая часть — минималистичные композиции «о попытке принять зиму целиком, не думая о том, когда наступит весна, и наступит ли». Два трека так и называются: The Endless Winter, и медитативное электронное звучание в них создает бескрайний морозный пейзаж — не природный, конечно, а метафорический. А завершается альбом светло-меланхоличной фортепианной пьесой Sacrament (причастие, таинство), уже совсем не джазовой, а, скорее, тяготеющей к современной академической музыке.

Плейлист недели

Помимо «Помни» и Sacrament из нашего обзора в плейлист мы включили новый танцевальный сингл Иманбека, созданный вместе с Def Leppard, эффектное кантри Тора Платтера и запись пианистки Елены Тарасовой, записавшей альбом в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка».