СМИ сообщили о второй бомбе на маршруте кортежа главного прокурора Болгарии

Еще одно взрывное устройство было обнаружено на маршруте, по которому должен был проезжать главный прокурор Болгарии Иван Гешев. Об этом 1 мая сообщает телеканал БНТ со ссылкой на источники в следствии.

По их данным, вторая бомба была заложена на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию. Как сообщалось, перед выездом туда у Гешева была запланирована встреча с сотрудниками прокуратуры в Софийской области, уточняет «Газета.Ru».

В связи с инцидентом Софийская прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме. 2 мая премьер-министр страны Галаб Донев проведет совещание с представителями МВД по факту взрыва.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве на пути следования кортежа Гешева на трассе между Софией и городом Самоков. Уточнялось, что взрывное устройство содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы. После взрыва образовалась воронка диаметром около 3 м и глубиной около 40 см. В результате никто не пострадал.