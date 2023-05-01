На Красной Поляне прошла массовая гонка на велосипедах в честь 1 Мая
1 Мая в Красной Поляне отметили массовой гонкой на горных велосипедах. Для курорта соревнование стало традицией — так спортсмены провожают зимний сезон и встречают летний, передает телеканал «Известия». В этом году спуск начался на еще заснеженной высоте 2 тыс. м. Официально горнолыжные трассы закроются 10 мая.
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