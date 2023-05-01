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В Испании проведут более 70 протестов с требованием повысить зарплаты

Испанские профсоюзы проведут 70 протестов с требованием повышения зарплат в майские праздники
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Фото: REUTERS/Vincent West
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Более 70 протестных акций с требованием повышения заработной платы проведут в Испании в рамках первомайских демонстраций. Об этом сообщил «Всеобщий союз рабочих» (UGT) в Twitter 30 апреля.

В этом году испанские профсоюзы выступают под лозунгом «Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль». Инициаторы акций заявляют, что повышение заработной платы сможет смягчить потери покупательной способности населения королевства в условиях инфляционного кризиса. Рост инфляции активисты объясняют «чрезмерными прибылями компаний».

«Нам нужна достойная заработная плата, которая растет в соответствии с инфляцией и гарантирует покупательную способность. Для этого необходимо положение о гарантиях заработной платы», — утверждается в совместном манифесте профсоюзов.

Кроме того, профсоюзы требуют перераспределить доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих.

Отмечается, что в Мадриде в протестном шествии примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас. Ожидается, что в акции будет также задействована министр финансов Мария Монтеро.

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Испания, как и другие страны Европы, столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. Основным фактором стала электроэнергия, которая в 2022 году подорожала на 49,4%. Так, в сентябре прошлого года Йоланда Диас заявила, что не все испанские семьи могут позволить себе рыбу или мясо из-за растущих цен.

Ранее, в апреле прошлого года, президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по самим западным государствам. Повсеместно поднимаются цены, инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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