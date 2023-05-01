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Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В хостеле в столичном районе Солнцево обнаружены трупы двух мужчин. Об этом 1 мая сообщила прокуратура Москвы.

«Рано утром 1 мая 2023 года в хостеле на улице 50 лет Октября в разных номерах обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений», — говорится в сообщении.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти мужчин.

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Днем ранее в квартире на проспекте Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Спустя три часа после обнаружения трупа был задержан подозреваемый в совершении преступления.

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