Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы
В хостеле в столичном районе Солнцево обнаружены трупы двух мужчин. Об этом 1 мая сообщила прокуратура Москвы.
«Рано утром 1 мая 2023 года в хостеле на улице 50 лет Октября в разных номерах обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений», — говорится в сообщении.
По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти мужчин.
Днем ранее в квартире на проспекте Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Спустя три часа после обнаружения трупа был задержан подозреваемый в совершении преступления.