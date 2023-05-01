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Хоккеист Карнаухов продлил контракт с ЦСКА

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Фото: cska-hockey.ru
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Хоккеист Павел Карнаухов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26. Об этом клуб сообщил 1 мая на своем сайте.

В составе московской команды нападающий выиграл три Кубка Гагарина в 2019, 2022 и 2023 годах.

В последнем регулярном чемпионате 26-летний Карнаухов провел 60 матчей и набрал 29 (14+15) очков. В плей-офф он выходил на лед 27 раз и заработал 8 (3+5) очков.

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29 апреля ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 3:2.

В тот день Карнаухов в беседе с «Известиями» заявил, что сами игроки являются секретом успеха команды. Он отметил, что нынешний ЦСКА — это сильный коллектив, у которого командные задачи стоят на первом месте, поэтому «результат говорит сам за себя».

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