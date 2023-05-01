Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»

Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Об этом 1 мая сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии.

На основании предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, Гуцул получила 14 890 голосов. Узун набрал 14 849 голосов. Далее окружные избирательные советы обработают полученные данные.

Накануне ЦИК объявила выборы главы Гагаузии состоявшимися. Явка составила 57,8% при необходимом пороге в 50%. Руководитель Гагаузии избирается сроком на четыре года.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.