Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Мир
Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»
Мир
Германия решила открыть старые шахты для снижения импорта ископаемых
Мир
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой истинным лицом Киева
Общество
Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая
Мир
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Мир
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
Армия
ВС РФ отразили удар ВСУ из РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении
Происшествия
Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке
Мир
WP заявила о моральном кризисе в Meta на фоне сокращений
Армия
Российские артиллеристы поразили около 140 целей ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов
Армия
ВС РФ нанесли удары по артиллерийским позициям ВСУ в ДНР

Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»

0
Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Об этом 1 мая сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии.

На основании предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, Гуцул получила 14 890 голосов. Узун набрал 14 849 голосов. Далее окружные избирательные советы обработают полученные данные.

Накануне ЦИК объявила выборы главы Гагаузии состоявшимися. Явка составила 57,8% при необходимом пороге в 50%. Руководитель Гагаузии избирается сроком на четыре года.

Секир-башкан: как пройдут выборы в самой пророссийской части Молдавии
На пост главы автономии претендуют восемь кандидатов

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023