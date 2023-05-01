Врач рассказала о пользе селедки

Доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева 1 мая рассказала о пользе соленой сельди.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что селедка особенно полезна для тех, кто много работает, недосыпает, испытывает стресс и склонен к набору лишнего веса. Это связано с содержанием в этой рыбе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике многих болезней, поддерживают нормальную реологию крови.

Также сельдь содержит витамины А, D, Е, К и белок, который необходим для строительства клеточных мембран, формирования ферментов и гормонов. При этом белок рыбы очень хорошо усваивается, подчеркнула Королева.

Однако, по словам врача, включать селедку в ежедневный рацион не стоит из-за содержания вредного для здоровья количество соли. При некоторых заболеваниях от этого продукта лучше вообще отказаться. Особенно это касается людей с гипертонической болезнью и заболеваниями почек.

Королева порекомендовала употреблять селедку пару раз в неделю в первой половине дня. Лучше выбирать свежезамороженную сельдь, чтобы не навредить здоровью избытком соли.

По словам диетолога, при покупке рыбы стоит попросить документы, из которых будет понятно, когда была выловлена рыба и в каком регионе. Также следует посмотреть на состояние чешуек и глаз рыбы, так как они не должны быть мутными, а на поверхности рыбы не должно быть слизи.

Ранее, 16 апреля, специалист по контролю качества в компании «Путина» Марина Ерофеева рассказал, что при покупке нужно обращать внимание на глаза рыбы, которые должны быть чистыми, влажными и слегка выпуклыми. Кроме того, определить качество рыбы можно по жабрам: чем ярче их цвет, тем свежее продукт. При долгом хранении жабры темнеют, приобретают бурый или серый оттенок.