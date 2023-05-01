Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией

База некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

Завершение 4 апреля 2023 года процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО, создало «новые политические реалии в отношениях наших стран‎»‎, добавили там.

«На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС», — подчеркнули в дипмиссии.

Данные Росстата за 2021 год показывают, что Финляндия была шестым крупнейшим торговым партнером РФ в Евросоюзе после ФРГ, Нидерландов, Франции, Италии и Польши. Внешнеторговый оборот РФ и Финляндии составил тогда более $13 млрд.

Торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов в декабре прошлого года заявил, что на фоне сохраняющихся санкций двусторонний товарооборот в 2023-м может уменьшиться до €4,5 млрд ($4,9 млрд).

По оценке Хельсинкской фондовой биржи, убытки финских компаний от ухода с российского рынка превышают €4 млрд. Среди наиболее пострадавших — энергетическая компания Fortum, строительная YIT и производитель шин Nokian Tyres.

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