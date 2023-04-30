В ГД предложили обязать выпускников-бюджетников работать по распределению

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о введении обязательной трехлетней отработки по распределению для всех студентов, закончивших образовательные учреждения. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Отмечается, что принимать студентов «на бюджет» предлагается с условием заключения соглашения о трудоустройстве после окончания учебы по получаемой специальности. При этом вопрос о работе выпускников бюджетной формы обучения в случае принятия закона должен будет решаться не позднее, чем за четыре месяца до получения диплома.

Комиссии по распределению будут созданы самим руководством образовательных учреждений. Для некоторых категорий студентов в документе предусмотрена возможность распределения по месту жительства. Это касается инвалидов первой и второй группы, тех, у кого есть родственник с инвалидностью, беременных женщин и их супругов, а также родителей детей до трех лет.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Новые нормы устанавливают, что максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раз — с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

До этого, 19 апреля, Госдума приняла этот законопроект. В свою очередь юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов отмечал, что оформить налоговый вычет через работодателя проще, чем через налоговую.

Еще в марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в РФ. Она обратила внимание на то, что в регионах страны продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Так, были заключены договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.